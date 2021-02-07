Канцлер Австрии готов привиться вакциной от коронавируса из России

Он также не против препарата, изготовленного учеными КНР.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности привиться от коронавируса препаратом «Спутник V», если его одобрят в Евросоюзе. Также он не против китайской вакцины, о чем пишет РИА Новости.

Канцлер добавил, что Австрия также готова организовать производство препаратов. Курц подчеркнул, что для него важна эффективность, безопасность и доступность вакцины, а не ведение «геополитических сражений».

Напоминаем, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали более чем в 20 странах. Ожидается, что их количество станет больше в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 100 тысяч петербуржцев сделали прививку от коронавируса. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации.