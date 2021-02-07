Более 100 тысяч петербуржцев сделали прививку от коронавируса

Более 100 тысяч петербуржцев сделали прививку от коронавируса
Препарат ежедневно распределяют по пунктам вакцинации, чтобы привить максимальное число горожан. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге от новой коронавирусной инфекции вакцинировались 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации.

Только за минувшие сутки в городе первично привились почти восемь тыс. граждан, вторично — 1 808. Более 218 тыс. комплектов препарата от COVID-19 находятся в распоряжении петербургских властей.

Как сообщил межведомственный городской координационный совет по борьбе коронавирусом в городе, количество свободных коек для ковид-пациентов выросло до 44,9% и составляет 5 637 штук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость COVID в Петербурге возросла на 87 %.

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