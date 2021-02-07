Заболеваемость COVID в Петербурге возросла на 87 %

Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось. Фото: комитет по здравоохранению

Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге на 87,67 % по сравнению с прошлой субботой возросло количество больных коронавирусом, обратившихся к врачу.

Так, в минувшую субботу, 30 января, этот показатель составлял 1 314 человек, тогда как теперь он возрос до 2 466 пациентов.

Как сообщил Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19 в городе, при этом снижается показатель по госпитализациям взрослых ковид-пациентов, он сократился на 15,46 %.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 100 тысяч петербуржцев получили вакцину «Спутник V». Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации.