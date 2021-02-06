Более 100 тысяч петербуржцев получили вакцину «Спутник V»

В Северной столице продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V» уже получили более 100 тыс. человек.

Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. Согласно данным информационной справки по противодействию Covid-19 в Петербурге, на данный момент в городе вакцину получили 102 тыс. 304 пациента. Из них за сутки – 7 тыс. 841 человек. Кроме этого, 1 тыс. 808 петербуржцев приняли «Спутник V» уже повторно.

«Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 218 642 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 54 598 комплектов», – говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус в Петербурге за сутки подхватили еще 1 248 человек. Северная столица занимает второе место по суточному приросту среди 85 регионов России.