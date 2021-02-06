Коронавирус в Петербурге подхватили еще 1 248 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 1 248 жителей.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнь, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На первом месте в указанном рейтинге оказалась Москва, где за сутки выявили 2 214 зараженных. На третьем месте остается Московская область — 955 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 198 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург принял 75 тыс. 600 доз препарата «Спутник V». В ближайшее время вакцину начнут доставлять в пункты прививок.