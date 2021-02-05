В Петербург и Ленобласть поступили крупные партии вакцины «Спутник V»

В Северной столице продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Город получил очередную партию препарата «Спутник V».

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Как сообщают в Смольном, Петербург принял 75 тыс. 600 доз препарата. В ближайшее время вакцину начнут доставлять в пункты прививок.

«Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, а не по пять во флаконе, как раньше. Значит, медикам не придется ждать, когда соберется пятерка желающих привиться», – заявил губернатор города Александр Беглов.

Кроме этого, сегодня вакцины также поступили и в Ленинградскую область. Регион получил 20 тыс. 160 доз препарата «Спутник V».

Напомним, что с начала прививочной кампании в Петербурге привито 94463 человека, из них 19609 закончили цикл вакцинации. В городе работает 108 пунктов вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти запустят постковидную реабилитацию для пациентов с 8 февраля.