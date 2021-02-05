В Ленобласти запустят постковидную реабилитацию для пациентов с 8 февраля

В Ленобласти запустят постковидную реабилитацию для пациентов с 8 февраля
Реабилитация будет бесплатной. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Ленинградской области начнут принимать пациентов для постковидной реабилитации. Действовать программа начнет с 8 февраля на базе новой больницы в Сертолово.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, принимать будут пациентов, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Для горожан запланировали процедуры в дневном стационаре.

Так жители региона смогут посетить физиотерапевтические процедуры, массаж и ЛФК. Весь курс лечения будет длиться в течение 10 дней. Отмечается, что пройти лечение может любой желающий.

«Реабилитацию смогут пройти жители любых районов Ленинградской области, получив направление от лечащего врача через месяц после выздоровления», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти разрешили мероприятия до 27 человек в «красной» зоне.

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