В Ленобласти разрешили мероприятия до 27 человек в «красной» зоне

В Ленобласти разрешили мероприятия до 27 человек в «красной» зоне
Постановление вступило в силу. Фото: lenobl.ru

Стало известно о новых коронавирусных послаблениях в Ленинградской области. Власти региона разрешили коллективные мероприятия.

Об этом стало известно в пятницу6 5 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, губернатор региона Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение об коронавирусных ограничениях.

Таким образом, жителям в «красной» зоне разрешили коллективные мероприятия до 27 человек. Горожане смогут собираться на свадьбы, банкеты, дни рождения и другие события.

Что касается районов «желтой» и «зеленой» зон, то там губернатор области полностью снял ограничения по количеству участников мероприятий. Однако горожанам по-прежнему придется соблюдать всем привычные ограничительные меры, – носить защитные маски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что задействованных в параде Победы военных вакцинируют от COVID до 1 марта.

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