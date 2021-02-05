Задействованных в параде Победы военных вакцинируют от COVID до 1 марта

Задействованных в параде Победы военных вакцинируют от COVID до 1 марта
военные будут в масках и перчатках. Фото: ЗВО

Задействованные в параде Победы 9 мая российское военные будут привиты от коронавируса до 1 марта.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Партия препарата в количестве свыше 5 тыс. доз вакцины была доставлена в соединения и воинские части, где готовятся парадные расчеты.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, вакцинация проводится по письменному согласию военных. Также перед прививкой они пройдут медосмотр на наличие противопоказаний к препаратам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство жителей России с доверием относятся к вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина от коронавируса парад победы Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончался актер из «Бригады» Виталий Альшанский
«Борись до конца»: Хабиб поддержал мальчика, который попал под ...
Задействованных в параде Победы военных вакцинируют от COVID до 1 марта
Основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая
В Финляндии могут начать использовать вакцину «Спутник V»
SMM-специалист Aviasales арестован на 13 суток за незаконную акцию
Петербуржцу выплатят 2 миллиона за гибель дочери в авиакатастрофе над Синаем
Петербуржцы смогут восстанавливаться от пневмонии в санаториях