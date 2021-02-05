Задействованных в параде Победы военных вакцинируют от COVID до 1 марта

военные будут в масках и перчатках. Фото: ЗВО

военные будут в масках и перчатках. Фото: ЗВО

Задействованные в параде Победы 9 мая российское военные будут привиты от коронавируса до 1 марта.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Партия препарата в количестве свыше 5 тыс. доз вакцины была доставлена в соединения и воинские части, где готовятся парадные расчеты.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, вакцинация проводится по письменному согласию военных. Также перед прививкой они пройдут медосмотр на наличие противопоказаний к препаратам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство жителей России с доверием относятся к вакцинации населения от коронавирусной инфекции.