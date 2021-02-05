Россияне признались, как относятся к отечественным вакцинам от COVID-19

Большинство жителей России заявили, что с доверием относятся к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Как сообщает РИА Новости, в опросе 40% россиян заявили, что готовы поставить прививку от ковида в ближайшее время, а 12% уже приняли участие в массовой вакцинации. Всего 2% опрошенных заявили, что сознательно отказываются прививаться. Еще 27% сказали, что пока не будут делать прививку из-за наличия антител после перенесенного заболевания. Остальные пока не определились со своим отношением к вакцинации.

Отвечая на вопрос о выборе вакцины, 38% россиян решили привиться «Спутником V». Еще 37% респондентов ждут, когда можно будет получить вакцину «ЭпиВакКорона» или разработку Центра Чумакова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач посоветовал переболевшим COVID-19 в первую волну поскорее привиться.