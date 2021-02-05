Врач посоветовал переболевшим COVID-19 в первую волну поскорее привиться

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у тех, кто в первую волну переболел коронавирусом с легкими симптомами, к лету снизится иммунитет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста, иммунитет у переболевших коронавирусом в начале пандемии в легкой форме или без симптомов, значительно снизится к летним месяцам. По словам Тимакова, для этой категории людей вакцинация от коронавируса показана в первую очередь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников предположил, когда начнется третья волна коронавируса. Эксперт убежден, что третья волна начнется не из-за ослабления ограничений, а потому что «коронавирус идет волнами» и это «нормальный инфекционный процесс». Он выразил надежду, что россияне смогут отдохнуть от пандемии хотя бы летом.