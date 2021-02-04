Мясников предположил, когда начнется третья волна коронавируса

Мясников предположил, когда начнется третья волна коронавируса
Мясников заявил о неизбежности третьей волны пандемии. Фото: кадр из видео Youtube

Она может начаться через три или четыре месяца.

Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, когда и почему может начаться третья волна коронавируса. Своим мнением он поделился в эфире «Вечерней Москвы».

Эксперт убежден, что третья волна начнется не из-за ослабления ограничений, а потому что «коронавирус идет волнами» и это «нормальный инфекционный процесс». Мясников предполагает, что через три или четыре месяца в России снова увеличится количество зараженных, а пока что будет «относительное благополучие».

«Все идет по плану»,

— сказал Мясников.

Врач также предполагает, что третья волна может сдвинуться на осень, но она в любом случае неизбежна. Он надеется, что россияне смогут нормально отдохнуть летом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лауреат Нобелевской премии высказался о «Спутник V». Он считает, что высокая эффективность препарата не может не восхищать.

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Александр Мясников пандемия третья волна коронавируса


 

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