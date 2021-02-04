Лауреат Нобелевской премии высказался о «Спутник V»

Он считает, что высокая эффективность препарата не может не восхищать.

Австралиец Питер Доэрти, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, прокомментировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он положительно оценил препарат, основываясь на том, что слышал. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт отметил, что эффективность вакцины, судя по данным исследования, составляет более 90%. Эта цифра Доэрти впечатляет, и он считает такой результат великолепным.

«Эффективность — более чем 90% — выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин»,

— сказал ученый.

Напоминаем, что российская вакцина стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас ее активно закупают иностранные государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге открыли новые пункты вакцинации от коронавируса.