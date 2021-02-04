В Петербурге открыли новые пункты вакцинации от коронавируса

Теперь прививку сделать можно в 108 местах в городе.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о расширении сети прививочных пунктов. Об этом стало известно сегодня, 4 февраля, о чем сообщили в Смольном.

На данный момент в городе работают 108 пунктов, где можно вакцинироваться от коронавируса. Большая часть из них открыта в государственных учреждениях, а 11 – в частных больницах. В ближайшее время заработают еще 13 прививочных пунктов.

Напоминаем, что весь цикл вакцинации прошли около 18 тысяч горожан. Сейчас в поликлиниках есть более 46 тысяч доз препарата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге. В Москве по прогнозам ученых нулевая заболеваемость может быть достигнута уже в конце апреля. В целом по России стабилизация эпидобстановки, скорее всего, начнется в первой декаде мая.