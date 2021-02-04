Ученые спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Специалисты Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) считают, что прирост новых случаев заражения COVID-19 снизится до минимума к середине мая, если продолжится широкомасштабная вакцинация населения.

Согласно материалам Центра, опубликованным на сайте факультета прикладной математики – процессов управления СПбГУ, уже к середине апреля прирост общего числа выявленных случаев коронавируса в Петербурге можт опутститься до 0,1%. К середине мая, при сохранении такой динамики, процентный прирост приблизится к нулевому.

В Москве по прогнозам ученых нулевая заболеваемость может быть достигнута уже в конце апреля. В целом по России стабилизация эпидобстановки, скорее всего, начнется в первой декаде мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласть поступили еще 8 тысяч доз вакцины от коронавируса.