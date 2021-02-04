Ученые спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Ученые спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Специалисты Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) считают, что прирост новых случаев заражения COVID-19 снизится до минимума к середине мая, если продолжится широкомасштабная вакцинация населения.

Согласно материалам Центра, опубликованным на сайте факультета прикладной математики – процессов управления СПбГУ, уже к середине апреля прирост общего числа выявленных случаев коронавируса в Петербурге можт опутститься до 0,1%. К середине мая, при сохранении такой динамики, процентный прирост приблизится к нулевому.

В Москве по прогнозам ученых нулевая заболеваемость может быть достигнута уже в конце апреля. В целом по России стабилизация эпидобстановки, скорее всего, начнется в первой декаде мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласть поступили еще 8 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 заболеваемость коронавирусом новости СПб пандемия коронавируса петербургские ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГАЗель подбила трамвай на Науки, есть пострадавший
Собянин заявил о возможном снятии ковид-ограничений в Москве к маю
Ученые спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге
«Неадекватная дама» разбила стекло в трамвае у «Площади ...
В Ленобласть поступила очередная крупная партия вакцины от COVID-19
В Ленобласти раскрыли убийство жителя Соснового Бора годичной давности
Макаров наградит силовиков, обеспечивших правопорядок в Петербурге
Сенатор Сергей Перминов ответил на вопросы жителей Ленобласти в сфере ...