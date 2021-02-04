В Ленобласть поступила очередная крупная партия вакцины от COVID-19

На данный момент в листе ожидания в Ленобласти находятся более 18 000 человек, желающих привиться от COVID-19. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

На данный момент в листе ожидания в Ленобласти находятся более 18 000 человек, желающих привиться от COVID-19. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В четверг, 4 февраля, в Ленинградскую область доставили 7 тысяч до вакцины от коронавирусной инфекции. До конца недели в регион должно поступить еще около 20 тысяч доз.

Первый этап вакцинации в Ленобласти завершился в конце января, а уже сегодня привезли следующую крупную партию. Как пишет Online47, сейчас препараты проходят маркировку и в ближайшие дни будут доставлены по районам.

Имеющееся количество вакцины, согласно поручению губернатора Александра Дрозденко, делят пополам: 50% достается гражданам, входящим в группу повышенного риска — учителям, врачам, соцработникам и другим категориям населения, часто контактирующих с другими. Вторая часть направлена на вакцинацию остальных групп, прежде всего, жителей «красных» зон, где эпидемиологическая обстановка остается напряженной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Вектор» завершил клинические исследования вакцины среди пожилых людей.