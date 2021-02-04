«Вектор» завершил исследования вакцины от Covid-19 среди пожилых

Иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет сохраняться, предположительно, в течение года. Об этом рассказала и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Об этом стало известно сегодня, 4 февраля. По ее словам, центр ведет мониторинг ковид-штаммов, которые циркулируют на территории России.

Как сообщил ТАСС, специалист отметила, что на данный момент не выявлено ни одной мутации, которая бы делала указанный препарат не эффективным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об итогах третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». Препарат показал высокую эффективность и безопасность.