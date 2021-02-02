Опубликованы итоги третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V» демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля. Специалисты изучили данные 19 866 добровольцев. Из них 4 902 человека получили плацебо и 14 964 — вакцину.

Как сообщили «РИА Новости», российский препарат безопасен для всех слоев населения, его хорошо перенесли все совершеннолетние добровольцы. Эффективность вакцины равняется 91,6%.

Напомним, российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербург привезли 37,8 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.