Опубликованы итоги третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

Промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V» демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Об этом стало известно во вторник, 2 февраля. Специалисты изучили данные 19 866 добровольцев. Из них 4 902 человека получили плацебо и 14 964 — вакцину.
Как сообщили «РИА Новости», российский препарат безопасен для всех слоев населения, его хорошо перенесли все совершеннолетние добровольцы. Эффективность вакцины равняется 91,6%.
Напомним, российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике коронавируса.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербург привезли 37,8 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.