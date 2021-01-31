В Петербург привезли 37,8 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Петербург привезли 37,8 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Полный курс вакцинации прошли 12,2 тысячи человек.

В Санкт-Петербург привезли 37,8 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что за последнюю неделю объемы вакцинации горожан от коронавируса выросли вдвое. Привиться от инфекции можно в 99 прививочных пунктах, в скором времени откроют еще 21 пункт.

На данный момент в медицинских учреждениях остаток вакцины составляет более 40,4 тысяч доз.

«Город заключает соглашения с частными медицинскими организациями, которые предлагают открыть пункт вакцинации от коронавируса на базе своих мощностей»,

— отметил Олег Эргашев, добавив, что вакцинация для всех бесплатная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге будут производить вакцину от COVID-19. Уже в ближайшие месяцы один из заводов начнет выпускать «Спутник-V».

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