В Петербурге будут производить вакцину от COVID-19

В Петербурге будут производить вакцину от COVID-19
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Уже в ближайшие месяцы один из заводов начнет выпускать «Спутник-V».

В Санкт-Петербурге в марте-апреле 2021 года начнут выпускать вакцину от коронавируса. Производством займется группа компаний Фармасинтез на заводе «Фармасинтез-Норд». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Компания отмечает, что хочет довести ежемесячный объём производства до 20 тысяч доз вакцина в начале лета и до 500 тысяч в месяц в августе-сентябре 2021 года. Осенью, если понадобится, завод сможет выпускать до 1,5 миллиона доз вакцины в месяц.

Напоминаем, что запуск завода запланирован на текущий год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, как диагностировать COVID по внешнему виду языка. Каждый четвертый ковид-пацент жалуется на проблемы с ротовой полостью, в том числе отеки, язвы и бугорки.

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