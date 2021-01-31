Стало известно, как диагностировать COVID по внешнему виду языка

Заболевание коронавирусом сопровождается изменениями внешнего вида языка человека. К такому выводу пришли испанские ученые.

По их данным, каждый четвертый ковид-пацент жалуется на проблемы с ротовой полостью, в том числе отеки, язвы и бугорки. Их появление также может сопровождаться воспалениями и припухлостью. Некоторые инфицированные жалуются на потерю вкуса, бруксизм, кровотечения и сухость во рту.

По предположению ученых, такие симптомы могут происходить из-за ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Эти рецепторы реагируют на вирусы в организме, а большая их часть находится на языке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 102 млн 525 тыс. Скончались свыше 2 млн 217 тыс. зараженных.