В мире подтвердили более 2,2 млн смертей от COVID

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 102 млн 525 тыс. Скончались свыше 2 млн 217 тыс. зараженных.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 января. По данным Университета Джонса Хопкинса, лидером по числу инфицированных COVID-19 остается США. В Америке зарегистрировали 26 млн 67 тыс. случаев заражения новым вирусом. Болезнь унесла жизни более 439 тыс. человек.

Второе место занимает Индия — 10 млн 733 тыс. заболевших. Жертвами пандемии в стране стали 154 тыс. зараженных. В Бразилии подтвердили 9 млн 176 тыс. случаев коронавируса и 223 тыс. смертей. Следом идет Великобритания — 3 млн 806 тыс. зараженных и 105 тыс. летальных исходов.

На пятой строчке рейтинга оказалась Россия — коронавирусом заразились более 3 млн 832 тыс. человек. Скончались 72 тыс. 697 из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Мясников назвал срок начала новой волны COVID в России.