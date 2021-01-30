Мясников назвал срок начала новой волны COVID в России

Александр Мясников указал, что сейчас пандемия вошла в фазу естественного роста. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников указал, что сейчас пандемия вошла в фазу естественного роста. Фото: кадр из видео на Youtube

Массовая вакцинация поможет россиянам предотвратить новую волну коронавируса. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист предположил, что можно ожидать следующий всплеск заболевания уже летом или осенью. По его словам, пережить новую волну можно только в случае, если начать вакцинирование населения прямо сейчас, чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет.

Мясников отметил в своем Telegram-канале, что препарат необходимо вводить в два этапа с перерывом почти в месяц. И добавил, что антитела начнут вырабатываться через какое-то время после второй прививки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников рассказал о фатальной ошибке при лечении COVID на дому.