Мясников рассказал о фатальной ошибке при лечении COVID на дому

Мясников рассказал о фатальной ошибке при лечении COVID на дому
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Россияне абсолютно не понимают тактику лечения коронавируса в домашних условиях, из-за чего нередко принимают ненужные препараты. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, следует различать коронавирусное ОРЗ и коронавирусную пневмонию. Заболевшие «ковид-ОРЗ» требуют лечения, не понимая, что оно может принести к дополнительным проблемам со здоровьем. Такое заболевание требует лишь вспомогательных средств. Можно принимать витамины, микроэлементы и интерфероны в каплях в нос.

Мясников отметил в своем Telegram-канале, что напуганный пациент требует лечения, жалуется, что ему плохо и врачу трудно удержаться от искушения, чтобы не назначить хоть что-то человеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников перечислил неочевидные симптомы инфаркта.

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Александр Мясников пандемия Россия


 

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