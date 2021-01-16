Доктор Мясников перечислил неочевидные симптомы инфаркта

Доктор Мясников перечислил неочевидные симптомы инфаркта
По словам Мясникова, инфаркт или стенокардия могут быть и вовсе бессимптомными. Скриншот: Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что инфаркт может сопровождаться неожиданными признаками, такими как кашель и одышка.

Наиболее распространенный симптом — давящая боль за грудиной, — может не ощущаться, к примеру, у женщин или диабетиков. Помимо кашля и одышки, к неочевидным признакам инфаркта миокарда эксперт отнес слабость, холодный пот и затрудненное дыхание. Боль и неприятные ощущения при этом могут проявляться практически где угодно — в животе, зубах, области шеи и даже пальцах. Мясников подчеркнул, что боль и стенокардия могут и вовсе быть бессимптомными.

Кроме того, врач назвал факторы, повышающие риск развития инфаркта, среди которых курение, избыточный вес, малоподвижный образ жизни и повышенный уровень холестерина, сахара или артериального давления. Также более склонны к инфаркту мужчины и женщины после менопаузы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как можно распознать бессимптомно перенесенный ковид.

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