Врач перечислил признаки, по которым можно распознать бессимптомно перенесенный COVID-19

Даже незначительные, на первый взгляд, симптомы могут оказаться следствием коронавируса. Фото: pixabay

Даже незначительные, на первый взгляд, симптомы могут оказаться следствием коронавируса. Фото: pixabay

Главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон рассказал, какие симптомы могут указывать на то, что человек возможно перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно.

Как передает издание Exрress, даже несмотря на незаметное течение, коронавирус зачастую имеет долгосрочные последствия для организма. Специалист отмечает, что повышенная утомляемость на протяжении двух-трёх месяцев может указывать именно на перенесенный ковид.

Признаки, как правило, индивидуальные, но часть из них встречается у большинства пациентов: беспричинная усталость, головные боли, а также боли в мышцах или суставах. В этом случае доктор Банстон рекомендует проверить свои подозрения и сдать тест на антитела к коронавирусу. Кроме того, не стоит забывать, что вышеуказанные симптомы могут свидетельствовать и о множестве других заболеваний, поэтому лучше обратиться к врачу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предостерегает от крещенских купаний желающих привиться от COVID-19.