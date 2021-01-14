Врач предостерег желающих привиться от COVID-19 от крещенских купаний

Врач предостерег желающих привиться от COVID-19 от крещенских купаний
Тем, кто хочет привиться от коронавируса, следует воздержаться от крещенских купаний. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

19 января православные будут отмечать праздник Крещение, во время которого принято окунаться в прорубь. Однако тем, кто стоит привиться от COVID-19, лучше воздержаться от купаний в ледяной воде.

Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что если человек планирует принять участие в вакцинации от коронавируса, то нырять в прорубь не стоит из-за риска простудиться. Перед вакцинацией нужно быть предельно внимательно относиться к своему здоровью.

По словам специалиста, если человек заболел острой респираторной вирусной инфекцией и уже получил первый компонент препарата, то второй может быть не настолько эффективен, поскольку следующий этап прививки придется отложить на время лечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга рассказали об ощущениях после прививки от коронавируса.

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