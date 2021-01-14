Жители Петербурга рассказали об ощущениях после прививки от коронавируса

Вакцинация против коронавирусной инфекции медиков, педагогов и соцработников стартовала в Петербурге 10 декабря, а перед Новым годом стала доступна всем желающим.

Жители Северной столицы, сделавшие прививку одними из первых, поделились отзывами о процедуре и ощущениях после нее с изданием Peterburg2. Среди тех, кто согласился рассказать о своем опыте, люди разных профессий и разных возрастов — журналисты, педагоги, маркетолог и военнослужащая. Опрошенным от 23 до 60 лет.

В основном, серьезных побочных эффектов после инъекции ни у кого не возникало. Наиболее распространенные последствия прививки: слабость, ломота в мышцах, головная боль и боль в месте укола, в редких случаях повышение температуры. Симптомы, как правило, проходят за пару дней. На организацию процесса при этом никто не жаловался — вакцинироваться можно без проблем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения Михаил Мурашко призывает увеличить исто прививочных пунктов в регионах.