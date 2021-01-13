Мурашко призвал увеличить число пунктов для массовой вакцинации от коронавируса

Мурашко призвал увеличить число пунктов для массовой вакцинации от коронавируса
Мурашко заявил, что вакцина станет доступней. Фото: kremlin.ru

Он отметил, что поставки доз препарата будут увеличиваться со временем.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал увеличить число пунктов для массовой вакцинации от коронавируса. Об этом пишет ТАСС. Он отметил, что с каждым днем наращивается производство препарата, а это значит, что он будет становиться все доступнее для граждан.

Чтобы все имели доступ к вакцине, нужно не только увеличивать количество поставок, но и пунктов вакцинации.

«Нашими специалистами разработаны стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, исполнение которых гарантирует максимальную эффективность вакцинации. Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность»,

— сказал министр.

Напоминаем, что массовая вакцинация в России ожидается со следующей недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первые бразильцы испытали вакцину «Спутник V».

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