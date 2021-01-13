Он отметил, что поставки доз препарата будут увеличиваться со временем.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал увеличить число пунктов для массовой вакцинации от коронавируса. Об этом пишет ТАСС. Он отметил, что с каждым днем наращивается производство препарата, а это значит, что он будет становиться все доступнее для граждан.
Чтобы все имели доступ к вакцине, нужно не только увеличивать количество поставок, но и пунктов вакцинации.
«Нашими специалистами разработаны стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, исполнение которых гарантирует максимальную эффективность вакцинации. Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность»,
— сказал министр.
Напоминаем, что массовая вакцинация в России ожидается со следующей недели.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первые бразильцы испытали вакцину «Спутник V».