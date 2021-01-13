Мурашко призвал увеличить число пунктов для массовой вакцинации от коронавируса

Он отметил, что поставки доз препарата будут увеличиваться со временем.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал увеличить число пунктов для массовой вакцинации от коронавируса. Об этом пишет ТАСС. Он отметил, что с каждым днем наращивается производство препарата, а это значит, что он будет становиться все доступнее для граждан.

Чтобы все имели доступ к вакцине, нужно не только увеличивать количество поставок, но и пунктов вакцинации.

«Нашими специалистами разработаны стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, исполнение которых гарантирует максимальную эффективность вакцинации. Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность»,

— сказал министр.

Напоминаем, что массовая вакцинация в России ожидается со следующей недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первые бразильцы испытали вакцину «Спутник V».