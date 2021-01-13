Первые бразильцы испытали вакцину «Спутник V»

Препарат получили 20 граждан страны, работающих в посольстве в России.

В Бразилии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В страну планируют поставить 10 миллионов доз препарата в ближайшее время. Также до конца 2021 года поставят 150 миллионов доз. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что первые 20 бразильцев привились от коронавируса. Речь идет о гражданах, работающих в посольстве в России.

«РФПИ и Uniao Quimica начинают вакцинацию населения Бразилии препаратом «Спутник V». Первые 20 граждан Бразилии, работающих в посольстве в России уже получили вакцину»,

— отмечается в сообщении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин объявил, что в течение недели в стране начнется массовая вакцинация от коронавируса. Препарат станет доступен всем желающим, а не только отдельным категориям граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американские ученые спрогнозировали поведение COVID-19 в ближайшие 10 лет.