Американские ученые спрогнозировали поведение COVID-19 в ближайшие 10 лет

В США специалисты Университета Эмори а Атланте и Университета штата Пенсильвания составили прогноз развития коронавируса на ближайшее десятилетие.

Исследование четырех известным коронавирусам человека, вызывающим легкое течение простуды, показало, что за 10 лет коронавирус перейдет в разряд эндемических, а иммунитет от перенесенного в детстве заболевания останется с человеком на всю жизнь. Результаты исследования опубликовал журнал Science.

По мнению ученых, при эндемическом коронавирусе человек будет впервые заражаться коронавирусом в возрасте от трех до пяти лет, а само течение заболевания будет не тяжелее простуды. Пожилые люди, если и будут болеть ковидом, то также с легкими симптомами.

При этом ученые утверждают, что массовая вакцинация от коронавируса при таком развитии событий не потребуется, поскольку препараты не дают защиту от коронавируса на долгосрочный период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог заявил о выходе России на «зимнее плато» по Covid-19.