Вирусолог заявил о выходе России на «зимнее плато» по Covid-19

Россия выходит на «зимнее плато» по коронавирусной инфекции. Пик суточного прироста зимой составляет более 23 тыс. человек.

Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, сообщает РИА Новости. По словам специалиста, говорить о победе над коронавирусом еще рано. Однако, несмотря на высокую заболеваемость, Россия достигла своего «зимнего плато».

«У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато», – заявил Анатолий Альтштейн.

Кроме этого, вирусолог добавил, что на данный момент объемы вакцинации недостаточны для широкого охвата населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что иммунолог рассказал, кого надо обязать сделать прививку от коронавируса.