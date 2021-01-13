Иммунолог рассказал, кого надо обязать сделать прививку от коронавируса

Иммунолог рассказал, кого надо обязать сделать прививку от коронавируса
Вакцина Спутник V вызывает доверие у журналиста. Фото: sputnikvaccine.com

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал для кого в России вакцинацию нужно сделать обязательной.

«У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).

По контракту делать прививку от гриппа обязывают врачей и учителей.

По словам специалиста, вакцинацию и от коронавируса можно было бы включить в подобный перечень. Иммунолог добавил, что норму вакцинации от COVID-19 можно было бы распространить среди соцработников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что массовая вакцинация от коронавируса полезна даже для тех, кто отказался от укола. Он отметил, что прививку нужно делать для достижения коллективного иммунитета. Мясников заявил, что он нужен тем, кто не может или не хочет получить вакцина.

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