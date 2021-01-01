Мясников заявил, что вакцинация от COVID-19 поможет даже тем, кто отказался от укола

Мясников заявил, что вакцинация от COVID-19 поможет даже тем, кто отказался от укола
Мясников сделал неожиданное заявление об отказе от вакцинации. Фото: кадр из видео Youtube

Он отметил, что массовая вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что массовая вакцинация от коронавируса полезна даже для тех, кто отказался от укола. Своими мыслями он поделился в Telegram-канале.

Он отметил, что прививку нужно делать для достижения коллективного иммунитета. Мясников заявил, что он нужен тем, кто не может или не хочет получить вакцина. Среди таких людей не только отказники, но также аллергики и лица с медотводом.

Мясников настаивает на том, что вакцину от коронавируса нужно сделать пожилым, людям с хроническими болезнями, медикам, соцработника и людям со схожими профессиями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Санкт-Петербург удерживает плато по заболеваемости COVID-19. За сутки в городе нашли еще 3746 случаев заражения коронавирусом.

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Александр Мясников вакцинация иммунитет


 

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