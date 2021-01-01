Санкт-Петербург удерживает плато по заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург удерживает плато по заболеваемости COVID-19
Петербург на втором месте по заболеваемости коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице сохраняется плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки в городе нашли еще 3746 случаев заражения COVID-19.

Об этом стало известно в пятницу, 1 января. Как следует из статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в городе нашли еще 3746 случаев заражения ковидом. Днем ранее выявленных случаев коронавируса было немного больше — 3758.

По суточной заболеваемости Петербург уступает только российской столице — в Москве нашли 5907 новых заболевших. Следом за городом на Неве идет Московская область, где подтвердили 1568 случаев ковида за сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург сохраняет первое место по суточной смертности от COVID-19. За сутки в Санкт-Петербурге скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

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