Петербург сохраняет первое место по суточной смертности от COVID-19

В Петербурге подтвердили новые случаи смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге подтвердили новые случаи смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

За сутки в Санкт-Петербурге скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Северная столица обошла все российские регионы.

Согласно статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Москве зарегистрировали 71 смерть от коронавируса, во всех регионах летальная статистика пополнилась 536 случаями.

С начала пандемии в России от ковида умерло 57 тыс. 555 человек. В Петербурге число летальных исходов достигло 7769.

Вместе с тем, за минувшие 24 часа российские врачи сняли диагнозы COVID-19 25 тыс. 798 переболевшим пациентам. Общее число выздоровевших от коронавируса россиян достигло 2 млн 580 тыс. 138.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 3746 новых случая коронавируса.