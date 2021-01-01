В Петербурге зафиксировано 3746 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3746 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу, 1 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине находится 1413 человек. Из 755 — на самоизоляции, 658 человек – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исхода. При этом вылечились 25 798 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в стране выявлено 3 186 336 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 555 летальных исхода, выздоровело 2 580 138 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.