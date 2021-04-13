Израиль откроет границы для привитых от COVID туристов

Израиль откроет границы для привитых от COVID туристов
Израиль намерен открыть границы для вакцинированных туристов. Фото: pixabay

В Израиле готовят программу по началу приема групп иностранных туристов, которые вакцинированы от коронавируса или уже переболели. Границы могут открыть с 23 мая.

Об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и туризма еврейского государства. С 23 мая Израиль откроет въезд для групп вакцинированных туристов. Это будет первый этап программы, по итогам которого будет изучена возможность открытия границ для путешественников вне групп.

Иностранных туристов обяжут пройти ПЦР-тест перед посадкой, а также сделать ПЦР-тест и серологический анализ по прибытии в аэропорт Бен-Гурион, чтобы подтвердить наличие антител после вакцинации или перенесенного заболевания.

В дальнейшем Израиль планирует отказаться от серологического исследования, договорившись со странами о взаимном признании сертификатов вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граждан России не будут эвакуировать из Танзании и Турции.

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