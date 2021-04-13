Граждан России не будут эвакуировать из Танзании и Турции

Граждан России не будут эвакуировать из Танзании и Турции
Фото: pixabay

Отдыхающие в Турции и Танзании российские туристы смогут вернуться на Родину планово, но при желании они могут завершить поездки досрочно. Такое заявление сделала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, эвакуация российских туристов из Турции и Танзании не планируется, они смогут вернуться на Родину в соответствии с датами окончания тура.

Как передает ТАСС, те, путешественникам рекомендуют держать связь с представителями туроператоров, а также отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых куплены билеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне, которые уже купили путевку в Турцию с вылетом до 1 июня, могут поменять направление или перенести даты поездки.

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