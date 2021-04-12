Голикова рассказала, что делать тем, кто уже купил путевки в Турцию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала россиянам, которые уже купили путевку в Турцию с вылетом до 1 июня, поменять направление или перенести даты поездки.

Она отметила, что граждан, оказавшихся в данной стране и купивших путевки с вылетом после 1 июня, будут оперативно уведомлять о ситуации с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за заболеваемости коронавирусом в этой стране. Туроператоры получили рекомендацию о приостановке продаж путевок в Турцию.

В Турции сейчас могут находиться до 30 тысяч российских туристов. Также многие запланировали отпуск в теплых краях, так как большинство стран остаются недоступными для граждан в связи с пандемией коронавируса и закрытыми границами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лавров положительно оценил переговоры с Египтом по поставке «Спутника V».