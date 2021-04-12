Лавров положительно оценил переговоры с Египтом по поставке «Спутника V»

Лавров положительно оценил переговоры с Египтом по поставке &#171;Спутника V&#187;
Сергей Лавров напомнил о реализации масштабных совместных проектов. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Посольство России в Каире заявило, что рассчитывает на локализацию вакцины «Спутник V» в Египте. Такое заявление сделал глава Министрества иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, регистрация препарата в Египте стала хорошей предпосылкой для более плотных контактов сторон по теме возможных поставок вакцины.

Глава российского ведомства уточнил в интервью египетской газете Al-Ahram, что выгодные двусторонние контакты происходят и в торгово-экономической сфере.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Лавров пошутил о будущем человечества после карантина. Он заметил, что офлайн работа ему нравится гораздо больше.

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