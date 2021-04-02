Сергей Лавров пошутил о будущем человечества после карантина

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров на специальной сессии Ближневосточной конференции клуба «Валдай» посмеялся над очном форматом данной встречи. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров заметил, что офлайн работа ему нравится гораздо больше. Потому как человечество сумеет размножаться исключительно лично. А вот дистанционно это сделать невозможно.

«Абсолютно согласен, что офлайн работать лучше. По крайней мере, человечество продолжит себя только офлайн. Онлайн не получится», — с иронией сказал он.

Отметим, что на заседании говорили о разработке системы безопасности в Персидском заливе, будущие потенциальные встречи лидеров России и Китая, а также участие Соединенных Штатов Америки и НАТО в упорядочение инцидентов в регионе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что США ведут себя как «дворовые хулиганы».

Также Gazeta.SPb.ru писала, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал воссоединение Крыма с Россией великим событием в новейшей истории страны и заявил, что судьбы России и Крыма связаны навсегда.