Лавров сравнил США с главными хулиганами двора

Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 г. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 г. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что США ведут себя как «дворовые хулиганы». Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров заметил, что сегодня стало очень популярно и модно объяснять житейскими образами происходящее.

«Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания — тогда жили все вместе, скопом. И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги», — сказал министр.

Глава МИДа заметил, что через несколько лет «маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать». По его мнению, Москве «подрастать не надо».

При этом министр объяснил, что России не нужно соперничество.

Однако столкновение между Москвой и Вашингтоном «достигло дна», но и остается надежда, что все понимают риски, связанные с нагнетанием напряженности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отнюдь не дружелюбные действия Европейского союза в отношении Российской Федерации не останутся без соразмерного ответа.