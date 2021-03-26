МИД пообещал, что ответ России на санкции ЕС будет ничуть не меньше

Захарова заявила, что подобные шаги ЕС чреваты усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений. Фото: http://www.mid.ru/home

Захарова заявила, что подобные шаги ЕС чреваты усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений. Фото: http://www.mid.ru/home

Отнюдь не дружелюбные действия Европейского союза в отношении Российской Федерации не останутся без соразмерного ответа. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

На брифинге Захарова указала, что Россия выступает против политизации правочеловеческой проблематики.

Представитель МИДа объяснила, что ЕС продолжает незаконную политику односторонних санкций, которая противоречит международному праву.

Захарова отметила, что такие действия ведут к деструктивным тенденциям и беспорядку в международных отношениях.

Напомним, что 22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении 11 человек и четырех организаций из разных стран, в том числе из РФ, за «нарушения прав человека и злоупотребление ими».

В этот же день заместитель главы МИДа Александр Грушко заключил, что Россия не оставит без ответа ограничения.

В частности, в начале марта ЕС впервые в рамках нового механизма ввел санкции за нарушение прав человека.

Меры воздействия к России применили в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

После этого Захарова предупредила, что Москва даст ответ на антироссийские санкции ЕС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что официальный представитель Министерства иностранных дел мария Захарова удивилась реакции Киева на нападение в петербургском генконсульстве.