Захарова удивилась реакции Киева на нападение в петербургском генконсульстве

Преступник ударил ножом охранника, после чего был задержан.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что Киев странно отреагировал на инцидент, случившийся с сотрудником украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова отметила, что разговаривала с исполняющим обязанности генконсула Украины и тот заверил, что Киев не усматривает в происшествии политической подоплеки. Тем не менее страна, по мнению представителя МИД РФ, пытается «придать инциденту иное звучание». Захарова подчеркнула, что украинская сторона указала на неспособность российский правоохранительных органов предотвращать нападение. Представитель МИД уверена, что Украина должна быть благодарна, а не предъявлять претензии.

Напоминаем, что 19 февраля было совершено нападение на охранника украинской дипмиссии в Петербурге. Подозреваемого в совершении преступления оперативно задержали, а пострадавшему оказали помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина с ножом отобрал у петербурженки телефон и рюкзак в подъезде на Северном проспекте.