Мужчина с ножом отобрал у петербурженки телефон и рюкзак в подъезде на Северном проспекте

В Выборгском районе Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на девушку. Злоумышленник угрожал ей ножом.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, на лестничной площадке дома 10/2 на Северном проспекте. В отдел полиции обратилась 26-летняя жительница. Она рассказала, что неизвестный мужчина отобрал у нее мобильный телефон и рюкзак, в котором находились документы 15 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на следующий день полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Егоо поймали у дома 21 на улице Композиторов.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчину отправили под арест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего.