В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего

Мужчина пробудет за решеткой до 18 апреля 2021 года.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для мужчины, подозреваемого в нападении на прохожего. Его арестовали на два месяца – он пробудет за решеткой до 18 апреля 2021 года, о чем сегодня, 21 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По предварительным данным, гражданин напал на мужчину, который выходил из здания генерального консульства Украины. Он нанес ему несколько ударов в паховую область и бедро. В тот же день подозреваемый был задержан.

Известно, что мужчина уже сидел в тюрьме восемь лет. Он нигде не работает, у него нет ни жены, ни детей, а также каких-то либо заболеваний, которые не позволяли бы ему находится в следственном изоляторе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге художника, который мог ударить омоновца на митинге, отправили под арест.