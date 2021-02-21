В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего

В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего
Мужчину арестовали на два месяца. Фото: Pixabay

Мужчина пробудет за решеткой до 18 апреля 2021 года.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для мужчины, подозреваемого в нападении на прохожего. Его арестовали на два месяца – он пробудет за решеткой до 18 апреля 2021 года, о чем сегодня, 21 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По предварительным данным, гражданин напал на мужчину, который выходил из здания генерального консульства Украины. Он нанес ему несколько ударов в паховую область и бедро. В тот же день подозреваемый был задержан.

Известно, что мужчина уже сидел в тюрьме восемь лет. Он нигде не работает, у него нет ни жены, ни детей, а также каких-то либо заболеваний, которые не позволяли бы ему находится в следственном изоляторе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге художника, который мог ударить омоновца на митинге, отправили под арест.

арест нападение новости СПб прохожий суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жириновский призвал ввести ограничения по весу для россиян и чиновников
Теннисист Медведев проиграл Джоковичу и сломал ракетку
МИД Австрии призвал не вводить жесткие санкции против России
Доктор Мясников заявил, что бананы полезны для диабетиков
Мама Роналдиньо умерла от коронавируса
Семья оскорбившегося ветерана недовольна исходом судебного процесса над Навальным
В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего
Прицеп грузовика «Почты России» перекрыл движение по Софийской в ...