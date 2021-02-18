В Петербурге художника, который мог ударить омоновца на митинге, отправили под арест

Мужчина заявил, что пришел на несанкционированную акцию, чтобы изучать пластику людей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 февраля, арестовали художника из Магадана, который мог ударить омоновца во время несанкционированного митинга. Он пробудет под стражей до 2 апреля 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По предварительным данным, мужчина находился на митинге у Исаакиевской площади. В какой-то момент он якобы ударил сотрудника правоохранительных органов в грудь и коленный сустав.

Художника задержали 17 февраля. Он отметил, что пришел на акцию, чтобы изучить пластику людей. По какой причине мужчина проявил агрессию в отношении силовика – непонятно. Подозреваемый просил о домашнем аресте, но не смог вспомнить полное имя своей сожительницы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родителям более 30 подростков в Петербурге придется оплатить штрафы за участие детей в несанкционированных митингах.