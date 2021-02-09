Родителям более 30 подростков в Петербурге придется оплатить штрафы за участие детей в несанкционированных митингах

В комиссии по делам несовершеннолетних в Санкт-Петербурге будут рассматриваться около 40 протоколов, составленных в отношении детей, задержанных на незаконных акциях протеста, прошедших в городе конце января.

Об этом во вторник, 9 февраля, рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина. По словам чиновницы, некоторых детей оштрафовали, родители еще нескольких получили предупреждения, другие дела остаются на рассмотрении.

Признанные виновными юные петербуржцы нарушили эпидемиологический режим — за это по закону их мамы и папы обязаны заплатить 4 тысяч рублей штрафа. Как отмечает Митянина, чаще всего среди нарушителей встречаются подростки 16-17 лет, «хорошо информированные из интернета», однако в некоторых случаях задерживали и совсем маленьких детей, 9-12 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за скандирование лозунгов на митинге в Петербурге оштрафовали глухонемого.