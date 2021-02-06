Глухонемого петербуржца оштрафовали за скандирование лозунгов на митинге

Глухонемого петербуржца оштрафовали за скандирование лозунгов на митинге
Мужчина должен заплатить 5 тысяч рублей. Фото: pixabay

Мужчина якобы выкрикивал что-то из толпы.

В Санкт-Петербурге задержали, а затем оштрафовали глухонемого участника несанкционированного митинга, который состоялся 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мужчина якобы скандировал лозунги вместе с другими протестующими. О суде над ним рассказали правозащитники в Telegram-канале.

Мужчина шел в магазин «Мир искусств», когда его остановили полицейские. Он уверяет, что ничего не знал о митинге и просто занимался своими делами. Несмотря на это, его отвезли в отдел, где мужчина провел девять часов. Никаких разъяснений полицейских о своих правах он не смог понять, так как слабо слышит.

Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал глухонемого гражданина на пять тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вынесли первые приговоры о штрафах участникам незаконной акции на Невском 2 февраля.

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